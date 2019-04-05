Новые правила изменят регби до неузнаваемости. Спорт хотят обезопасить после смертей 4-х игроков
Некоторые из нововведений весьма спорные.
Некоторые из нововведений весьма спорные.
Регби — один из самых жестких видов спорта. Это понимали многие, но об этом почти не задумывались, пока не произошла череда трагедий. Во Франции, где регби достаточно популярен, за восемь месяцев четыре игрока получили смертельные травмы. Все ребята были молодыми.
В мае 2018 года 17-летний любитель Адриен Дескрулз, выступавший за клуб «Биллом», погиб после удара по голове.
В августе 2018-го в перерыве товарищеского матча скончался молодой игрок клуба второго дивизиона «Орийак» Луи Файфровски. 21-летний игрок после столкновения с соперником смог подняться с помощью врачей, а затем покинул поле и вернулся в раздевалку в сопровождении медиков.
Там он потерял сознание несколько раз и, несмотря на то, что получил помощь, прибывших на место врачей скорой, скончался.
В декабре 18-летний Николя Шовен из «Стад Франсе» сломал шею во время матча и умер от остановки сердца.
Последний случай произошел в январе этого года. 23-летний Натан Сое, который выступал за команду своего университета в Дижоне, в ноябре получил травму головы на поле. Вскоре после столкновения с соперником он пожаловался на тошноту и потерял сознание. Игрока отвезли в больницу и ввели в искусственную кому. Лучше ему не становилось. Спустя 2 месяца спортсмен умер после осложнений.
Тенденции печальны.
В конце марта в Париже проходил симпозиум Player Welfare, где представители различных регбийных организаций думали, как можно сделать игру более безопасной. Предложений несколько. Ввести их могут после Кубка мира — 2019.
Рассказываем об идеях.
Удар 50/22. Если во время свободной игры выбить мяч в аут за линию 22 метров соперника из своих 50 метров с предварительным отскоком от игрового поля, то сделавшая удар команда получит свой коридор недалеко от зачетки соперника (сейчас коридор получает другая команда). Подобное правило есть в регбилиг (более скоростной и динамичный вид регби с 13-ю игроками) и называется «удар 40/20».
Зачем это правило? Многие команды выстраивают линию обороны из 14 игроков, оставляя позади только фуллбэка (самого крайнего защитника) и вязко встречают нападающих соперника с большим количеством захватов и раков.
В случае принятия нового правила, командам придется оставлять больше легких быстрых игроков позади, чтобы они ловили такие мячи. Количество жестких стыков должно уменьшиться. Следовательно, игра станет безопаснее. Но есть и минус. Некоторые считают, что коридоров и без того в регби очень много. А с введением нового правила активного игрового времени станет еще меньше.
Превращение желтой карточки в красную. Комиссар игры в течение 10 минут после того, как один из игроков получил желтую карточку, может пересмотреть решение судьи на поле и повысить наказание до красной. Логика проста — суровее санкции, безопаснее игра.
Понижение высоты захвата. На симпозиуме предложили понизить высоту захвата и выполнять его строго ниже груди. На первый раз нарушившему правило игроку будет даваться предупреждение, на второй — применяться санкции.
Запрет на захват вдвоем.
Запрет брейкдаунов. Игрокам будет запрещено отбирать мяч у соперника на земле после захвата.
Сокращение числа замен. Количество перестановок в составах команд могут уменьшить до 6 или 5. Сейчас семь. Это должно повысить ценность каждого игрока на поле.
Многие правила спорные. Однако окончательно ни одно из них еще официально не принято. Сейчас некоторые нововведения тестируют в любительских лигах Франции.
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