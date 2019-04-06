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10:06 (мск), источник: ТАСС

Сборная России проиграла ирландцам в матче отборочного турнира Мировой серии по регби-7

ТАСС, 6 апреля. Мужская сборная России проиграла команде Ирландии со счетом 7:33 в заключительном матче группового этапа отборочного турнира Мировой серии по регби-7. Соревнования проходят в Гонконге.

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В составе россиян удачная попытка была на счету Валерия Хлуткова. Ранее российская команда выиграла два матча в группе F — против сборных Уругвая (26:0) и Ямайки (26:10). Сборная России вышла в четвертьфинал турнира со второго места в группе, набрав семь очков. За выход в полуфинал в субботу россияне вновь сыграют с командой Ирландии.

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В мужском отборочном турнире принимают участие 12 команд. Победитель турнира получит путевку в основной турнир Мировой серии сезона-2019/20. Квалификационные соревнования завершатся 7 апреля.

Мировая серия является ведущим турниром среди сборных в сезоне, а также основным соревнованием для квалификации на Олимпийские игры, серия проводится с 1999 года, россияне принимали участие в основном турнире четыре раза. Наилучшим результатом сборной России является девятое место в 2001 году, а по итогам прошлого сезона россияне покинули основной турнир Мировой серии. По результатам Мировой серии сезона-2018/19 на Олимпийские игры в Токио пробьются четыре лучшие команды, сборная России сможет побороться за путевку на Игры через европейский квалификационный турнир (13—14 июля 2019 года во Франции) и финальный отбор, который пройдет в июне 2020-го. Чаще всего в Мировой серии побеждала команда Новой Зеландии (12 раз).

Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы по регби-7.

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