Сборная России проиграла ирландцам в матче отборочного турнира Мировой серии по регби-7

В составе россиян удачная попытка была на счету Валерия Хлуткова. Ранее российская команда выиграла два матча в группе F — против сборных Уругвая (26:0) и Ямайки (26:10). Сборная России вышла в четвертьфинал турнира со второго места в группе, набрав семь очков. За выход в полуфинал в субботу россияне вновь сыграют с командой Ирландии.

Мировая серия является ведущим турниром среди сборных в сезоне, а также основным соревнованием для квалификации на Олимпийские игры, серия проводится с 1999 года, россияне принимали участие в основном турнире четыре раза. Наилучшим результатом сборной России является девятое место в 2001 году, а по итогам прошлого сезона россияне покинули основной турнир Мировой серии. По результатам Мировой серии сезона-2018/19 на Олимпийские игры в Токио пробьются четыре лучшие команды, сборная России сможет побороться за путевку на Игры через европейский квалификационный турнир ( 13—14 июля 2019 года во Франции) и финальный отбор, который пройдет в июне 2020-го. Чаще всего в Мировой серии побеждала команда Новой Зеландии (12 раз).