«Кубань» стала победителем первого тура женского ЧР по регби-7
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Краснодарская «Кубань» выиграла первый тур чемпионата России по регби-7 среди женских клубов, который прошел в Анапе.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Краснодарская «Кубань» выиграла первый тур чемпионата России по регби-7 среди женских клубов, который прошел в Анапе.
В финале «Кубань» со счетом 28:12 нанесла поражение «РГУТИС-Подмосковью».
В матче за третье место пермский «Витязь» в дополнительное время одолел красноярский «Енисей-СТМ» — 15:10.