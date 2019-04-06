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16:44 (мск), источник: Р-Спорт

«Кубань» стала победителем первого тура женского ЧР по регби-7

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Краснодарская «Кубань» выиграла первый тур чемпионата России по регби-7 среди женских клубов, который прошел в Анапе.

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В финале «Кубань» со счетом 28:12 нанесла поражение «РГУТИС-Подмосковью».

В матче за третье место пермский «Витязь» в дополнительное время одолел красноярский «Енисей-СТМ» — 15:10.

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