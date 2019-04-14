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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная ЮАР по регби-7 победила на этапе Мировой серии в Сингапуре

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Мужская сборная ЮАР по регби-7 одержала победу на этапе Мировой серии в Сингапуре.

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Южноафриканцы в финальном матче обыграли команду Фиджи — 20:19. Во встрече за третье место сборная Англии нанесла поражение американцам — 28:7.

После восьми из десяти этапов лидирует сборная США (145 очков), на втором месте идет команда Фиджи (142), замыкают тройку новозеландцы (130). Следующий этап Мировой серии пройдет в Лондоне 25—26 мая.

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