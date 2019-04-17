Назван состав женской сборной РФ по регби-7 на этап Мировой серии в Японии

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе ФРР сообщало имена 16 регбисток, которые вызваны на подготовительный сбор в Японии.
В окончательную заявку главный тренер женской сборной Андрей Кузин не включил Диану Глушенко, Александру Казанцеву, Диану Логинову (все — «Енисей-СТМ») и Алину Артерчук («Витязь»).
Состав сборной России на этап Мировой серии в Китакюсю: Анна Гаврилюк, Яна Данилова, Марина Кукина, Дарья Норицина, Кристина Середина (все — «РГУТИС-Подмосковье»), Елена Здрокова, Снежанна Кулькова, Алена Михальцова (все — «Енисей-СТМ»), Анна Баранчук, Дарья Лушина (обе — «Кубань»), Дарья Шестакова («Витязь»), Байзат Хамидова («Красный Яр»).
Этап пройдет 20—21 апреля. Сборная России сыграет в группе А вместе с командами Новой Зеландии, Франции и Японии.
После трех этапов из шести сборная России занимает в турнирной таблице Мировой серии седьмое место. В нынешнем сезоне турнир является этапом отбора на Олимпийские игры в Токио — напрямую на Олимпиаду по итогам шести раундов Мировой серии отберутся четыре лучшие сборные.