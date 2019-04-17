Сборная России по регби не смогла пробиться в финал ЧЕ до 18 лет
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сборная России по регби не сумела выйти в финал чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет, проходящего в Калининграде.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сборная России по регби не сумела выйти в финал чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет, проходящего в Калининграде.
В полуфинальном матче россияне уступили команде Грузии со счетом 10:64.
В матче за третье место российская команда сыграет со сборной Португалии, встреча пройдет 20 апреля.