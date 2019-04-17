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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по регби не смогла пробиться в финал ЧЕ до 18 лет

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сборная России по регби не сумела выйти в финал чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет, проходящего в Калининграде.

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В полуфинальном матче россияне уступили команде Грузии со счетом 10:64.

В матче за третье место российская команда сыграет со сборной Португалии, встреча пройдет 20 апреля.

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