Регбистки сборной России вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии в Японии

На групповом этапе россиянки проиграли команде Франции со счетом 10:33, сыграли вничью со сборной Новой Зеландии (17:17) и победили команду Японии (28:21).

Сборная России заняла третье место в группе A и в четвертьфинале турнира в воскресенье встретится с командой Канады, ставшей первой в квартете B.