Регбистки сборной России вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии в Японии
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 пробилась в четвертьфинал этапа Мировой серии, который проходит в Японии.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 пробилась в четвертьфинал этапа Мировой серии, который проходит в Японии.
На групповом этапе россиянки проиграли команде Франции со счетом 10:33, сыграли вничью со сборной Новой Зеландии (17:17) и победили команду Японии (28:21).
Сборная России заняла третье место в группе A и в четвертьфинале турнира в воскресенье встретится с командой Канады, ставшей первой в квартете B.