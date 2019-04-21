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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России по регби-7 заняла 8-е место на этапе Мировой серии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 стала восьмой на этапе Мировой серии, который завершился в японском Китакюсю.

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Источник: Спорт РИА Новости

Российские регбистки в воскресенье уступили в ¼ финала сборной Канады со счетом 14:17, а затем потерпели поражения в турнире за 5−8-е места от команд Новой Зеландии (0:36) и Ирландии (14:15).

Победителем этапа стала сборная Канады, обыгравшая в финале команду Англии со счетом 7:5. Бронзовым призером стала сборная США, которая переиграла в матче за третье место команду Франции — 36:12.

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