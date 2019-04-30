Бывший капитан сборной России по регби Войтов возглавил «ВВА-Подмосковье»

Войтов, занимающий пост старшего тренера сборной России, выступал за «ВВА-Подмосковье» с 2001 по 2016 годы. Регбист провел за национальную команду России 78 матчей, а в прошлом году вошел в тренерский штаб сборной после прихода на пост главного тренера валлийца Лина Джонса.

«На самом деле мое назначение состоялось еще в январе 2019 года, просто об этом не было объявлено публично. Моим помощником в “ВВА-Подмосковье” станет Андрей Сорокин», — сказал Войтов по телефону.

Сорокин ранее занимал пост главного тренера мужской сборной России по регби-7.

По словам Войтова, в период его занятости в сборной России, готовящейся к Кубку мира в Японии, Сорокин будет заниматься работой с командой. «Пока у нас идет подготовка сборной к Кубку мира, я буду руководить “ВВА-Подмосковьем” дистанционно, но в перерывах между сборами буду работать с командой лично», — рассказал тренер.