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17:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший капитан сборной России по регби Войтов возглавил «ВВА-Подмосковье»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Елена Дьячкова. Бывший капитан сборной России по регби Александр Войтов сообщил РИА Новости, что он назначен на пост главного тренера клуба «ВВА-Подмосковье» из Монино.

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Войтов, занимающий пост старшего тренера сборной России, выступал за «ВВА-Подмосковье» с 2001 по 2016 годы. Регбист провел за национальную команду России 78 матчей, а в прошлом году вошел в тренерский штаб сборной после прихода на пост главного тренера валлийца Лина Джонса.

«На самом деле мое назначение состоялось еще в январе 2019 года, просто об этом не было объявлено публично. Моим помощником в “ВВА-Подмосковье” станет Андрей Сорокин», — сказал Войтов по телефону.

Сорокин ранее занимал пост главного тренера мужской сборной России по регби-7.

По словам Войтова, в период его занятости в сборной России, готовящейся к Кубку мира в Японии, Сорокин будет заниматься работой с командой. «Пока у нас идет подготовка сборной к Кубку мира, я буду руководить “ВВА-Подмосковьем” дистанционно, но в перерывах между сборами буду работать с командой лично», — рассказал тренер.

Кубок мира по регби в Японии пройдет в сентябре-ноябре 2019 года. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии.

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