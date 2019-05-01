Сборная России по регби перед Кубком Наций проведет сбор в Аргентине

Помимо российских регбистов на турнире в Монтевидео сыграют вторая сборная Аргентины, а также команды Уругвая и Намибии.

«Перед началом турнира сборная России проведет сбор в Аргентине, который пройдет с 24 по 31 мая», — сказал Хализов по телефону.

В Кубке Наций 4 июня российские регбисты сыграют с уругвайцами, 9-го — со второй сборной Аргентины, а 15-го — с командой Намибии.