Сборная России по регби перед Кубком Наций проведет сбор в Аргентине
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Сборная России по регби проведет сбор в Аргентине перед участием в турнире Кубок Наций, который пройдет в Уругвае, сообщил РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Сборная России по регби проведет сбор в Аргентине перед участием в турнире Кубок Наций, который пройдет в Уругвае, сообщил РИА Новости
Помимо российских регбистов на турнире в Монтевидео сыграют вторая сборная Аргентины, а также команды Уругвая и Намибии.
«Перед началом турнира сборная России проведет сбор в Аргентине, который пройдет с 24 по 31 мая», — сказал Хализов по телефону.
В Кубке Наций 4 июня российские регбисты сыграют с уругвайцами, 9-го — со второй сборной Аргентины, а 15-го — с командой Намибии.
Сборные России, Уругвая и Намибии примут участие в Кубке мира по регби, который пройдет в Японии осенью. На турнире также сыграет основная команда Аргентины, на попадание в состав которой претендуют несколько игроков второй аргентинской сборной.