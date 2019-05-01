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1 мая, источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по регби перед Кубком Наций проведет сбор в Аргентине

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Сборная России по регби проведет сбор в Аргентине перед участием в турнире Кубок Наций, который пройдет в Уругвае, сообщил РИА Новости пресс-атташе Федерации регби России (ФРР) Антон Хализов.

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Помимо российских регбистов на турнире в Монтевидео сыграют вторая сборная Аргентины, а также команды Уругвая и Намибии.

«Перед началом турнира сборная России проведет сбор в Аргентине, который пройдет с 24 по 31 мая», — сказал Хализов по телефону.

В Кубке Наций 4 июня российские регбисты сыграют с уругвайцами, 9-го — со второй сборной Аргентины, а 15-го — с командой Намибии.

Сборные России, Уругвая и Намибии примут участие в Кубке мира по регби, который пройдет в Японии осенью. На турнире также сыграет основная команда Аргентины, на попадание в состав которой претендуют несколько игроков второй аргентинской сборной.

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