Женская сборная России по регби стала третьей на чемпионате Европы
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Регбистки сборной России заняли третье место на чемпионате Европы, одержав победу над командой Германии.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Регбистки сборной России заняли третье место на чемпионате Европы, одержав победу над командой Германии.
Матч за третье место, прошедший в субботу в Бонне, завершился со счетом 20:5.
Победу на чемпионате Европы одержала сборная Испании, которая была сильнее команды Нидерландов — 54:0.