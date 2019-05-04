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4 мая, источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России по регби стала третьей на чемпионате Европы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Регбистки сборной России заняли третье место на чемпионате Европы, одержав победу над командой Германии.

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Матч за третье место, прошедший в субботу в Бонне, завершился со счетом 20:5.

Победу на чемпионате Европы одержала сборная Испании, которая была сильнее команды Нидерландов — 54:0.

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