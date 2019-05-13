Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 выиграла этап Мировой серии
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 выиграла предпоследний этап Мировой серии, который проходил в канадском Лэнгфорде.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 выиграла предпоследний этап Мировой серии, который проходил в канадском Лэнгфорде.
В финале новозеландки обыграли сборную Австралии со счетом 21:17. В матче за третье место команда США победила сборную Франции — 26:5.
Команда России дошла в
Сборная России лишилась возможности завоевать путевку на Олимпийские игры-2020 через выступление в Мировой серии. Перед заключительным этапом российская команда набрала 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Мировой серии. Лидирует сборная Новой Зеландии, в активе которой 92 балла. Путевки на Олимпийские игры в Токио получат первые четыре команды по итогам всех этапов.