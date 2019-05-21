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21 мая, источник: Спорт РИА Новости

Определен состав сборной России по регби на Кубок наций в Уругвае

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс определился с составом команды на учебно-тренировочный сбор в Аргентине и международный турнир Кубок наций в Уругвае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации регби России (ФРР).

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Источник: Спорт РИА Новости

На сбор в Аргентину россияне отправятся в среду. В Кубке наций 4 июня российские регбисты сыграют с уругвайцами, 9-го — со второй сборной Аргентины, а 15-го — с командой Намибии.

На сбор в Аргентину сборная России улетит в составе 30 игроков. В команду вошли: Леонид Калинин, Сергей Чернышев, Евгений Мишечкин (все — «Слава»); Евгений Матвеев, Андрей Поливалов, Владимир Подрезов, Патрис Пеки, Виталий Живатов, Герман Годлюк, Владислав Созонов, Герман Давыдов, Дмитрий Перов (все — «ВВА-Подмосковье»); Кирилл Готовцев, Богдан Федотко, Александр Ильин, Андрей Гарбузов, Виктор Гресев, Василий Артемьев, Кирилл Голосницкий, Юрий Кушнарев, Василий Дорофеев (все — «Красный Яр»); Иннокентий Зыков, Евгений Елгин, Никита Чурашов, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин (все — «Енисей-СТМ»); Роман Ходин, Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко (все — «Кубань»); Сергей Янюшкин («Локомотив-Пенза»).

Кубок наций станет для сборной России этапом подготовки к Кубку мира, который пройдет осенью в Японии.

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