«ВВА-Подмосковье» стал обладателем Кубка европейских чемпионов
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российский клуб «ВВА-Подмосковье» стал обладателем Кубка европейских чемпионов по регби-7, который проходил в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российский клуб «ВВА-Подмосковье» стал обладателем Кубка европейских чемпионов по регби-7, который проходил в
В финале регбисты «ВВА-Подмосковье» со счетом 14:5 переиграли литовский клуб «Балтрекс». Еще один российский клуб «Нарвская застава» в матче за бронзу обыграл испанский «Эрнани» — 19:10.
В соревнованиях женщин, которые проводились впервые в истории турнира, первое место занял российский клуб «Нева-Лидер», регбистки которого в финале обыграли со счетом 10:5 латвийскую «Ливонию».