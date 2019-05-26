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21:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ВВА-Подмосковье» стал обладателем Кубка европейских чемпионов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российский клуб «ВВА-Подмосковье» стал обладателем Кубка европейских чемпионов по регби-7, который проходил в Санкт-Петербурге.

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В финале регбисты «ВВА-Подмосковье» со счетом 14:5 переиграли литовский клуб «Балтрекс». Еще один российский клуб «Нарвская застава» в матче за бронзу обыграл испанский «Эрнани» — 19:10.

В соревнованиях женщин, которые проводились впервые в истории турнира, первое место занял российский клуб «Нева-Лидер», регбистки которого в финале обыграли со счетом 10:5 латвийскую «Ливонию».

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