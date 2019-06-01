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14:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Регбийный матч в ЮАР был прерван из-за нашествия бегемотов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Массовое нашествие бегемотов стало причиной остановки матча по регби в городе Цанин на севере ЮАР, сообщат местная газета Far North Bulletin.

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Отмечается, что на поле Letaba Rugby Club вышло примерно десять животных. Некоторые бегемоты прогуливались по газону, а другие стали жевать траву. Причиной нашествия называется соседство стадиона с рекой Летаба, где обычно обитают бегемоты.

В ЮАР находится природный заказник Исимангалисо, где бегемоты живут кланами.

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