Регбийный матч в ЮАР был прерван из-за нашествия бегемотов
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Массовое нашествие бегемотов стало причиной остановки матча по регби в городе Цанин на севере ЮАР, сообщат местная газета Far North Bulletin.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Массовое нашествие бегемотов стало причиной остановки матча по регби в городе Цанин на севере ЮАР, сообщат местная газета Far North Bulletin.
Отмечается, что на поле Letaba Rugby Club вышло примерно десять животных. Некоторые бегемоты прогуливались по газону, а другие стали жевать траву. Причиной нашествия называется соседство стадиона с рекой Летаба, где обычно обитают бегемоты.
В ЮАР находится природный заказник Исимангалисо, где бегемоты живут кланами.