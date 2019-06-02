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2 июня, источник: Спорт РИА Новости

Мужская сборная Фиджи победила на заключительном этапе Мировой серии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мужская сборная Фиджи победила на заключительном этапе Мировой серии по регби-7, который прошел в Париже.

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В финале команда Фиджи обыграла сборную Новой Зеландии — 35:24. В матче за 3-е место южноафриканцы обыграли американцев — 24:7.

По итогам розыгрыша турнира первые четыре места, которые гарантируют право участвовать на Олимпийских играх-2020, заняли сборные Фиджи (186 очков), США (177), Новой Зеландии (162) и ЮАР (148).

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