Мужская сборная Фиджи победила на заключительном этапе Мировой серии

В финале команда Фиджи обыграла сборную Новой Зеландии — 35:24. В матче за 3-е место южноафриканцы обыграли американцев — 24:7.

По итогам розыгрыша турнира первые четыре места, которые гарантируют право участвовать на Олимпийских играх-2020, заняли сборные Фиджи (186 очков), США (177), Новой Зеландии (162) и ЮАР (148).