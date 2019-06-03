ЦСКА разгромил «Ростов-ДГТУ» в стартовом матче сезона на глазах у Слуцкого и супергероев Marvel

Источник: Sport24

В Москве на стадионе «Фили» состоялся дебютный матч для регбийного клуба ЦСКА в высшей лиге. Соперником команды Андрея Кузнецова был «Ростов-ДГТУ». Для болельщиков и гостей матча организаторы приготовили обширную программу развлечений — от аквагрима и девушек из группы поддержки «Lucky Devils» до супергероев из киновселенной Marvel. Зона активностей расположилась недалеко от поля, мимо проходивших на разминку игроков свои первые удары и броски тренировали совсем маленькие болельщики. Тут же родители могли записать своего ребенка на первую тренировку.

Перед матчем девушки из группы поддержки с удовольствием фотографировались с фанатами, Леонид Слуцкий раздавал автографы и делал селфи со всеми желающими. На торжественной церемонии открытия сезона президент регбийного клуба ЦСКА Алексей Митрюшин выразил благодарность болельщикам, отметив их вклад в существование команды и поблагодарил членов попечительского совета за поддержку.

Игра началась довольно спокойно, работавший на матче комментатор пояснял для зрителей все тонкости и нюансы регби. Если в первой половине стартового тайма доминировали гости, то во второй ее части уже армейцы перехватили инициативу и продолжали наседать на ворота ростовчан. Результат пришел уже в концовке тайма — Вячеслав Берников занес первую красно-синюю попытку в Высшей лиге.

В перерыве зрителей на трибунах порадовала показательная игра в между детскими командами «Фили» и ЦСКА. Более опытные хозяева стадиона сумели занести две попытки, в то время как гости ответили лишь одной.