ЦСКА разгромил «Ростов-ДГТУ» в стартовом матче сезона на глазах у Слуцкого и супергероев Marvel
Армейцы теперь играют в Высшей лиге.
Армейцы теперь играют в Высшей лиге.
В Москве на стадионе «Фили» состоялся дебютный матч для регбийного клуба ЦСКА в высшей лиге. Соперником команды Андрея Кузнецова был «Ростов-ДГТУ». Для болельщиков и гостей матча организаторы приготовили обширную программу развлечений — от аквагрима и девушек из группы поддержки «Lucky Devils» до супергероев из киновселенной Marvel. Зона активностей расположилась недалеко от поля, мимо проходивших на разминку игроков свои первые удары и броски тренировали совсем маленькие болельщики. Тут же родители могли записать своего ребенка на первую тренировку.
Перед матчем девушки из группы поддержки с удовольствием фотографировались с фанатами, Леонид Слуцкий раздавал автографы и делал селфи со всеми желающими. На торжественной церемонии открытия сезона президент регбийного клуба ЦСКА Алексей Митрюшин выразил благодарность болельщикам, отметив их вклад в существование команды и поблагодарил членов попечительского совета за поддержку.
Игра началась довольно спокойно, работавший на матче комментатор пояснял для зрителей все тонкости и нюансы регби. Если в первой половине стартового тайма доминировали гости, то во второй ее части уже армейцы перехватили инициативу и продолжали наседать на ворота ростовчан. Результат пришел уже в концовке тайма — Вячеслав Берников занес первую
В перерыве зрителей на трибунах порадовала показательная игра в между детскими командами «Фили» и ЦСКА. Более опытные хозяева стадиона сумели занести две попытки, в то время как гости ответили лишь одной.
Во втором тайме игра стала более свободной, дончанам пришлось больше рисковать, усиливать игру в атаке, большим числом игроков двигаться вперед, что раз за разом приводило к острым контрвыпадам ЦСКА. Столичная команда за второй тайм смогла набрать 29 очков, и при этом ничего не пропустила. В обороне ЦСКА был хорош, старт удался — 34:0. Уже в следующем туре армейцев ждет дерби — 9 июня встреча с «Торпедо».