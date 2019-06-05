Сборная России с поражения начала Кубок наций

Источник: Спорт-Экспресс

Уругвай — Россия — 48:26 (29:12)

Результативные действия сборной России: попытки — Матвеев (3), Голосницкий; реализации — Гайсин (2), Кушнарев.

​Россия: 1 Андрей Поливалов (17 Евгений Мишечкин, 74); 2 Евгений Матвеев (16 Сергей Чернышев, 62); 3 Кирилл Готовцев (18 Владимир Подрезов, 68); 4 Евгений Елгин (19 Александр Ильин, 58); 5 Богдан Федотко; 6 Патрис Пеки (20 Роман Ходин, 58); 7 Тагир Гаджиев; 8 Виктор Гресев; 9 Дмитрий Перов (21 Василий Дорофеев, 64); 10 Юрий Кушнарев (22 Рамиль Гайсин, 54); 11 Кирилл Голосницкий; 12 Дмитрий Герасимов (23 Владислав Созонов, 62); 13 Владимир Остроушко; 14 Герман Давыдов; 15 Василий Артемьев (к).

Этот матч нес в себе несколько дополнительных смыслов. Во-первых, до этого стороны встречались восемь раз, и каждая одержала по четыре победы с разницей игровых очков 189:183 в пользу «медведей». Во-вторых, именно уругвайцы не пустили российских регбистов на Кубок мира-2015. В-третьих, теперь обе команды едут на главный турнир планеты, и обе попали в очень тяжелые группы: нашим достались в соперники Шотландия, Ирландия, Япония и Самоа, южноамериканцам — Австралия, Уэльс, Фиджи и Грузия (первые три им знакомы по предыдущему Кубку).

Лин Джонс взял в поездку за океан исключительно игроков российского чемпионата. На матч против Уругвая в стартовом составе он выставил Поливалова, Матвеева и Готовцева в первой линии, Елгина и Федотко во второй, Гаджиева, Пеки и Виктора Гресева в третьей. Связку «9−10» образовали Перов и Кушнарев, на края была отряжены Голосницкий и Давыдов, в центр — Герасимов и Остроушко. Позицию фуллбэка занял капитан команды Василий Артемьев.

Первый тайм получился весьма богатым на события, которые развивались очень быстро. Хозяева поля уже на исходе первой минуты повели благодаря попытке Германа Кесслера, к тому же подкрепленной реализацией, однако на пятой атаку россиян уверенно завершил опытный Евгений Матвеев, а не менее опытный Юрий Кушнарев добавил еще два очка, сравняв счет.

Уругвайцы ответили впечатляющим сольным забегом Николя Фрейтаса на тринадцатой минуте, который снова вывел свою команду вперед — 12:7. Он же спустя еще семь минут поставил точку в затяжной атаке, причем на этот раз была точно пробита и реализация — 19:7.

На дубль Фрейтаса у «медведей» нашелся свой: Матвеев записал себе в актив еще одну попытку, но Кушнарев, увы, чуть смазал удар с точки. Однако стало ясно, что когда российская сборная заходит в чужие 22 метра, у уругвайцев возникают серьезные проблемы. Увы, они были заметны и в оборонительных рядах нашей команды, чем хозяева турнира, в целом не выглядевшие принципиально лучше, но двигавшиеся быстрее, успешно пользовались. До перерыва они смогли организовать еще одну попытку с реализацией, а на последней минуте еще и добавить точный штрафной.

Таким образом, второй тайм начался при счете 29:12. В его дебюте россияне немало времени провели в непосредственной близости от чужой зачетки, однако до ее взятия дело так и не дошло. А на 55-й минуте потеря мяча в атаке обернулась попыткой в исполнении Сантьяго Сиветти, и на табло вскоре высветились цифры 36:12.

Впрочем, спустя три минуты сборная России смогла провести результативную атаку нападающими, и мяч снова приземлил Евгений Матвеев — третий раз за игру! Рамиль Гайсин отправил «дыню» точно в створ — 36:19. Еще через такой же промежуток времени Кирилл Голосницкий убежал по центру, возродив интригу — 36:26! Но, увы, эти очки были последними, которые смогли набрать наши регбисты. А вот шустрые уругвайцы положили еще две попытки, и итоговый счет составил 48:26.

Безусловно, главная задача турнира в Монтевидео — дать сборной России игровую практику в матчах с достаточно сильными соперниками, наладив необходимые связи перед Кубком мира, и итоговый результат не имеет принципиального значения: важно только то, что будет осенью в Японии. Однако пока игра нашей главной команды вызывает слишком много вопросов, а времени остается все меньше.