Российские регбистки вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии во Франции

Россиянки преодолели групповой раунд, одержав две победы и потерпев одно поражение. Сборная России обыграла команды Англии (17:10) и Шотландии (31:15) и уступила новозеландкам (0:31).

Российская команда заняла второе место в группе А и в четвертьфинале в воскресенье утром встретится со сборной-победительницей группы С, которая определится позднее.