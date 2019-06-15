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15 июня, источник: Спорт РИА Новости

Российские регбистки вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии во Франции

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал заключительного этапа Мировой серии, проходящего во французском Биаррице.

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Источник: Спорт РИА Новости

Россиянки преодолели групповой раунд, одержав две победы и потерпев одно поражение. Сборная России обыграла команды Англии (17:10) и Шотландии (31:15) и уступила новозеландкам (0:31).

Российская команда заняла второе место в группе А и в четвертьфинале в воскресенье утром встретится со сборной-победительницей группы С, которая определится позднее.

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