Российские регбистки вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии во Франции
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал заключительного этапа Мировой серии, проходящего во французском Биаррице.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал заключительного этапа Мировой серии, проходящего во французском Биаррице.
Россиянки преодолели групповой раунд, одержав две победы и потерпев одно поражение. Сборная России обыграла команды Англии (17:10) и Шотландии (31:15) и уступила новозеландкам (0:31).
Российская команда заняла второе место в группе А и в четвертьфинале в воскресенье утром встретится со