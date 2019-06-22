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13:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские регбисты стартовали на ЧЕ с победы над сборной Грузии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 с победы стартовала на чемпионате Европы, первый этап которого проходит в выходные в Москве.

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В первой игре на турнире российские регбисты обыграли команду Грузии со счетом 14:12.

В оставшихся матчах группового раунда сборная России сыграет в субботу с испанцами и англичанами.

Первый этап чемпионата Европы является этапом квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Девять лучших сборных по итогам соревнований в Москве получат право сыграть в отборочном турнире на Олимпиаду, который пройдет в июле во Франции.

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