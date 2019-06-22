Российские регбисты стартовали на ЧЕ с победы над сборной Грузии
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 с победы стартовала на чемпионате Европы, первый этап которого проходит в выходные в Москве.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 с победы стартовала на чемпионате Европы, первый этап которого проходит в выходные в Москве.
В первой игре на турнире российские регбисты обыграли команду Грузии со счетом 14:12.
В оставшихся матчах группового раунда сборная России сыграет в субботу с испанцами и англичанами.
Первый этап чемпионата Европы является этапом квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Девять лучших сборных по итогам соревнований в Москве получат право сыграть в отборочном турнире на Олимпиаду, который пройдет в июле во Франции.