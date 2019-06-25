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00:00 (мск), источник: Sport24

Русские регбисты второй раз в истории едут на Кубок мира. Этот турнир крут как ОИ и футбольный ЧМ

Команду принял у себя посол Японии.

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Источник: Sport24

Полтора месяца, 20 сборных, 12 стадионов и 12 городов. Кубок мира — один из самых крутых и значимых турниров в спорте. По крайней мере, так считает первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«Кубок мира по регби — одно из крупнейших событий в спорте. В следующем году в Токио еще пройдет Олимпиада. Наряду с ЧМ по футболу, это три спортивных форума, к которым приковано самое большое внимание болельщиков», — отметил экс-глава ОКР.

Жуков выступал в резиденции посла Японии в России Тоехисы Кодзуки, где вечером 24 июня состоялся торжественный прием нашей сборной, которая второй раз в своей истории будет участвовать в Кубке мира. Соревнования, как вы уже догадались, примет Япония.

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«Регби — спорт настоящих мужчин. Мне довелось побывать в раздевалке сборной России. Столько синяков на теле я не видел ни в одном виде спорта. Здорово, что Кубок мира начнется матчем Россия — Япония. Будет бескомпромиссная борьба. Очень хорошо, что наша команда смогла отобраться на эти соревнования», — заключил Жуков.

Русские регбисты попали на Кубок мира немного курьезным способом. Мы заняли только третье место в отборочном турнире, но из-за дисквалификации Испании и Румынии за использование игроков из других стран, «медведи» взлетели на первое место и получили прямую путевку в Японию.

Там уже будет сложнее. В группе А сборная России сыграет с Самоа, Ирландией, Шотландией и хозяевами турнира, против которых выступит в матче открытия. Игра, которая пройдет 20 сентября, вызывает головную боль у посла Японии в РФ.

«Япония, как принимающая сторона, создаст все условия, чтобы гости насладились регби. В матче открытия сыграют сборные России и Японии, и мне трудно решить, за какую команду болеть. Уверен, эта игра запомнится всем, и после ее окончания я больше не буду стоять перед таким сложным выбором выбором», — заявил Кодзуки.

Посол и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев обменялись подарками.

«Нас ожидает бескомпромиссная игра, которая доставит болельщикам много удовольствия. Мне не сомневаемся, что турнир пройдет на высоком уровне и станет самым красивым Кубком мира по регби в истории», — сказал на приеме глава ФРР.

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На встрече присутствовали и несколько игроков сборной России.

«Сборная Японии в матче открытия будет фаворитом, мы — темной лошадкой, но мы постараемся использовать свою позицию андердога, чтобы больно укусить соперника», — говорил журналистам капитан Василий Артемьев.

Из пяти команд в четвертьфинал пройдут только две лучших. Третье место не попадет в плей-офф, но квалифицируется на Кубок мира-2023. Однако даже одна победа в четырех матчах, учитывая уровень соперников, будет для нашей команды хорошим результатом. В 2011 году при неплохой игре мы все равно остались без побед.

«Мы будем играть своим сильнейшим составом в каждой игре и будем выкладываться до последнего. В регби любая игра может быть последней, ты можешь выпасть из-за травмы, поэтому каждый игрок должен выходить как на последний бой. Это твой опыт, который останется с тобой на всю жизнь», — сказал Артемьев журналистам.

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Расписание матчей сборной России на Кубке мира по регби:

20 сентября, Япония — Россия, Токио
24 сентября, Россия — Самоа, Кумагая
3 октября, Ирландия — Россия, Кобе
9 октября, Шотландия — Россия, Фукурои.

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