Русские регбисты второй раз в истории едут на Кубок мира. Этот турнир крут как ОИ и футбольный ЧМ
Команду принял у себя посол Японии.
Команду принял у себя посол Японии.
Полтора месяца, 20 сборных, 12 стадионов и 12 городов. Кубок мира — один из самых крутых и значимых турниров в спорте. По крайней мере, так считает первый
«Кубок мира по регби — одно из крупнейших событий в спорте. В следующем году в Токио еще пройдет Олимпиада. Наряду с ЧМ по футболу, это три спортивных форума, к которым приковано самое большое внимание болельщиков», — отметил
Жуков выступал в резиденции посла Японии в России Тоехисы Кодзуки, где вечером 24 июня состоялся торжественный прием нашей сборной, которая второй раз в своей истории будет участвовать в Кубке мира. Соревнования, как вы уже догадались, примет Япония.
«Регби — спорт настоящих мужчин. Мне довелось побывать в раздевалке сборной России. Столько синяков на теле я не видел ни в одном виде спорта. Здорово, что Кубок мира начнется матчем Россия — Япония. Будет бескомпромиссная борьба. Очень хорошо, что наша команда смогла отобраться на эти соревнования», — заключил Жуков.
Русские регбисты попали на Кубок мира немного курьезным способом. Мы заняли только третье место в отборочном турнире, но
Там уже будет сложнее. В группе А сборная России сыграет с Самоа, Ирландией, Шотландией и хозяевами турнира, против которых выступит в матче открытия. Игра, которая пройдет 20 сентября, вызывает головную боль у посла Японии в РФ.
«Япония, как принимающая сторона, создаст все условия, чтобы гости насладились регби. В матче открытия сыграют сборные России и Японии, и мне трудно решить, за какую команду болеть. Уверен, эта игра запомнится всем, и после ее окончания я больше не буду стоять перед таким сложным выбором выбором», — заявил Кодзуки.
Посол и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев обменялись подарками.
«Нас ожидает бескомпромиссная игра, которая доставит болельщикам много удовольствия. Мне не сомневаемся, что турнир пройдет на высоком уровне и станет самым красивым Кубком мира по регби в истории», — сказал на приеме глава ФРР.
На встрече присутствовали и несколько игроков сборной России.
«Сборная Японии в матче открытия будет фаворитом, мы — темной лошадкой, но мы постараемся использовать свою позицию андердога, чтобы больно укусить соперника», — говорил журналистам капитан Василий Артемьев.
Из пяти команд в четвертьфинал пройдут только две лучших. Третье место не попадет в
«Мы будем играть своим сильнейшим составом в каждой игре и будем выкладываться до последнего. В регби любая игра может быть последней, ты можешь выпасть
Расписание матчей сборной России на Кубке мира по регби:
20 сентября, Япония — Россия, Токио
24 сентября, Россия — Самоа, Кумагая
3 октября, Ирландия — Россия, Кобе
9 октября, Шотландия — Россия, Фукурои.