Объявлен расширенный состав сборной России по регби на КМ-2019 в Японии

В расширенный состав команды вошли 50 игроков. В настоящий момент российские регбисты под руководством главного тренера валлийца Лина Джонса проводят сбор в Кисловодске.

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В итоговый состав на Кубок мира, который стартует 20 сентября матчем между сборными России и Японии, войдет 31 игрок.

Полностью расширенный состав сборной России выглядит следующим образом: