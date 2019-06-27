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27 июня, источник: Спорт РИА Новости

Объявлен расширенный состав сборной России по регби на КМ-2019 в Японии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Елена Дьячкова. Федерация регби России (ФРР) отправила в Международную федерацию регби (World rugby) расширенную заявку сборной России на Кубок мира 2019 года в Японии, сообщили РИА Новости в ФРР.

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В расширенный состав команды вошли 50 игроков. В настоящий момент российские регбисты под руководством главного тренера валлийца Лина Джонса проводят сбор в Кисловодске.

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В итоговый состав на Кубок мира, который стартует 20 сентября матчем между сборными России и Японии, войдет 31 игрок.

Полностью расширенный состав сборной России выглядит следующим образом:

Иннокентий Зыков, Станислав Сельский, Евгений Елгин, Алексей Щербань, Константин Узунов, Рамиль Гайсин, Дмитрий Герасимов, Виктор Кононов, Денис Симпликевич, Никита Чурашов (все — «Енисей»); Азамат Битиев, Кирилл Готовцев, Андрей Гарбузов, Александр Ильин, Богдан Федотко, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Игорь Галиновский, Кирилл Голосницкий, Василий Артемьев (все — «Красный Яр»); Сергей Секисов, Андрей Поливалов, Владимир Подрезов, Евгений Матвеев, Алексей Панасенко, Виталий Живатов, Патрис Пеки, Дмитрий Перов, Сергей Тришин, Герман Давыдов, Владислав Созонов, Даниил Потиханов, Михаил Бабаев, Герман Годлюк (все — «ВВА-Подмосковье»); Алексей Скобиола, Евгений Мишечкин, Андрей Игрецов, Сергей Чернышев, Леонид Калинин, Никита Вавилин, Михаил Сидоров, Тимур Исмаилов (все — «Слава»); Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко, Роман Ходин (все — «Кубань»); Андрей Остриков, Валерий Морозов (оба — «Сейл Шаркс», Англия), Антон Сычев («Металлург»), Сергей Янюшкин («Локомотив-Пенза»).

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