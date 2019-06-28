«В русском регби появилось свое «Эль-Классико». «Слава» и «Кубань» выдали самый упорный матч Кубка
Было мокро и холодно. Но весело.
Было мокро и холодно. Но весело.
27 июня в центре Москвы произошла крепкая мужская заруба в самом мужском виде спорта. Столичная «Слава» на своей арене принимала краснодарскую «Кубань» в четвертьфинале Кубка России по регби.
Обе команды — середнячки чемпионата. Москвичи два предыдущих сезона завершили на шестом и пятом местах, краснодарцы — на четвертом. Но матчи «Славы» и «Кубани» всегда отличались особенным накалом. Не стала исключением и кубковая игра, которая проходила в прохладную погоду под дождем. Несмотря на не самые комфортные условия для посещения стадиона, двухтысячная арена заполнилась больше, чем на половину.
С первых минут вперед полетели хозяева. На шестой минуте грузинский полузащитник «Славы» Реваз Бродзели открыл счет точным ударом со стандарта. На это «Кубань» ответила попыткой. Результативную атаку на десятой минуте соорудили новозеландские легионеры гостей. Мяч в зачетку положил центр «казаков» Телли Хемопо с подачи поднявшегося из мола нападающего Хенри Джека Пауэлла.
Слово взяла «Слава». Хозяева провели быструю атаку бэков. Саба Илуридзе выловил свечку и скинул мяч на Брозели, который занес его в зачетку и был точен в реализации. Однако преимущество хозяев к концу первого тайма растаяло. Два штрафных в исполнении Лизогуба вывели гостей вперед к перерыву — 13:10.
Во втором тайме становилось холоднее, а на дождь и не думал прекращаться.
Московский клуб в концовке давил
«Матч оставил смешанные впечатления. Игра была абсолютно равной. Все бились до конца, все выкладывались. Но не получилось проявить себя в
«Матч складывался тяжело. Когда меня во втором тайме заменили, я думал, что в российском регби появилось новое «Эль-Класико». Похоже, теперь каждый матч со «Славой» будет таким. Дождь внес сегодня свои коррективы, мы готовились к другой игре, но смогли перестроиться. Грамотно использовали свои удары, заставляли соперника ошибаться.
Главный фактор, который помог нам победить? Я выделю нашу схватку. Прошлую игру мы проиграли. На этот раз мы внимательно изучали, смотрели, как работает схватка соперника. В начале нас подавили, но потом наши форварды здорово сработали. В общем, сегодня мы победили с помощью схватки. Ребята молодцы, — сказал самый результативный игрок матча Андрей Лизогуб, на счету которого три точных штрафных и одна реализация.
«Булава» (Таганрог) — «Енисей-СТМ» (Красноярск) — 19:55
«Слава» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 10:19
«Локомотив» (Пенза) — «ВВА-Подмосковье» (Монино) — 27 июня
«Металлург» (Новокузнецк) — «Красный Яр» (Красноярск) — 10 июля