Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.06
Барри Таун0
Клифтонвилл0
Футбол. Еврокубки
27.06
Клаксвик5
Тре Фиори1
Футбол. Еврокубки
27.06
Сант-Хулия3
Европа2
Футбол. Еврокубки
27.06
Приштина1
Сент-Джозефс1
Футбол. Еврокубки
27.06
Баллимена Юнайтед2
Рунавик0
Футбол. Еврокубки
27.06
Ла Фиорита0
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
14Канадская красотка покорила русского хоккеиста
19«Краснодар» — ЦСКА: разбитые головы и гол Мартыновича Акинфееву
10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аномальная жара во Франции повлияла на расписание этапа ЧЕ по регби-7

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Расписание первого этапа женского чемпионата Европы по регби-7 в Маркусси (Франция) изменено в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается на официальной странице Регби Европы в Twitter.

Наверх

Так, субботний матч сборной России против команды Украины перенесен с 13:30 мск на 11:30 мск, игра Россия — Польша — с 16:15 на 16:57, Россия — Англия — с 19:00 на 19:42. Соревнования этапа в Маркусси пройдут 29—30 июня.

Начиная с понедельника, во Франции установилась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на пятницу, когда дважды был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны. А затем столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градусов в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. В связи с аномально жаркой погодой в четырех французских департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень метеопасности.

 Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Американ бой, уеду с тобой! 7 россиянок, охомутавших футболистов-легионеров
Теперь Месси ждет матч с Бразилией. Аргентина вышла в полуфинал
Чилийцы отправили Барриоса в «Зенит». Им не помешал даже ВАР
Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева (фото)
Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»
Экс-игрок «Зенита» Риксен появился на публике в последний раз
Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций
Журналист из США рассказал, как Овечкин изменил НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь