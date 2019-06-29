Аномальная жара во Франции повлияла на расписание этапа ЧЕ по регби-7

Так, субботний матч сборной России против команды Украины перенесен с 13:30 мск на 11:30 мск, игра Россия — Польша — с 16:15 на 16:57, Россия — Англия — с 19:00 на 19:42. Соревнования этапа в Маркусси пройдут 29—30 июня .

Начиная с понедельника, во Франции установилась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на пятницу, когда дважды был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны. А затем столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градусов в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. В связи с аномально жаркой погодой в четырех французских департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень метеопасности.