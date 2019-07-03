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3 июля, источник: Sport24

Московский клуб разорвал контракты с двумя грузинскими регбистами из-за антироссийского жеста

Российский регбийный клуб «Слава» разорвал контракты с двумя грузинскими игроками. Об этом сообщила пресс-служба телекомпании «Рустави 2».

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Празднуя занос попытки в матче чемпионата России по регби, Реваз Бродзели и Саба Илуридзе прикрыли один глаз руками, выражая тем самым солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси. В клубе посчитали жест антироссийским и прекратили сотрудничество с регбистами. Протесты в Грузии начались в июне после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. Во время разгона протестующих сотрудниками правопорядка два участника акции потеряли по глазу.

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Видео с матча доступно здесь

В настоящее время Бродзели и Илуридзе вернулись в Грузию. «Слава» после шести туров занимает третье место в чемпионате России по регби.

При этом заместитель председателя парламентского комитета по спорту и делам молодежи Грузии Ираклий Абусеридзе заявил о том, что вопрос с разрывом «Славой» контрактов с игроками обсудят на заседании комитета. Абусеридзе намерен подать апелляцию во Всемирную федерацию регби.

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