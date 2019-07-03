Московский клуб разорвал контракты с двумя грузинскими регбистами из-за антироссийского жеста

Празднуя занос попытки в матче чемпионата России по регби, Реваз Бродзели и Саба Илуридзе прикрыли один глаз руками, выражая тем самым солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси. В клубе посчитали жест антироссийским и прекратили сотрудничество с регбистами. Протесты в Грузии начались в июне после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. Во время разгона протестующих сотрудниками правопорядка два участника акции потеряли по глазу.