Хочу обратно: грузинский регбист покаялся перед Россией

Грузинский регбист московской «Славы» Реваз Бродзели принес извинения за инцидент, произошедший во время матча чемпионата России с «Кубанью». Спортсмен вместе со своими одноклубниками показал жест в поддержку гражданам Грузии, которые протестовали против россиян. В частности, вместе с Бродзели к акции присоединился еще один грузин — Саба Илуридзе отметил успешное действие, закрыв один глаз, выразив солидарность грузинам, которые пострадали во время протестов в Тбилиси.

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Впоследствии «Слава» расторгла контракты с регбистами по просьбе Федерации регби России, а сами игроки были отправлены обратно в Грузию.

В клубе, правда, данную информацию подтвердить не смогли, отказавшись от комментариев. Зато сам Бродзели заявил, что президент «Славы» Алексей Ниловский сообщил игрокам о расторжении соглашений, а также оштрафовал спортсменов на 400 тысяч рублей каждого. При этом регбист впоследствии заявил, что его жест «неправильно поняли».

«Я понимаю, что на регбийном поле главное — игра и недопустимы жесты, которые могут быть неправильно поняты. Впредь такое не повторится. Я счастлив играть в России, мне кажется, я нашел общий язык с моими партнерами по “Славе”, команда набрала приличный ход, и я бы очень хотел продолжить борьбу за медали чемпионата России именно здесь», — приводит слова Бродзели пресс-служба клуба.

Регби — спорт джентльменов, в который неуместно вмешивать политическую составляющую. В чемпионате России по регби 2019 года выступают 29 игроков из Грузии, 5 игроков из Украины, а также спортсмены из ЮАР, Новой Зеландии, Аргентины, Тонга, Молдавии, Латвии и Бенина, украшая собой российский чемпионат, который в этом сезоне является одним из самых интригующих за последние 10 лет. Станислав Дружинин Генеральный директор и председатель правления Федерация регби России

При этом в Федерации регби России выступили с заявлением, что подобные акции недопустимыми. Так, он подчеркнул, что в национальном первенстве выступают спортсмены, представляющие многие страны, однако политика, по его мнению, не должна вмешиваться в спорт.

«Регби — спорт джентльменов, в который неуместно вмешивать политическую составляющую. В чемпионате России по регби 2019 года выступают 29 игроков из Грузии, 5 игроков из Украины, а также спортсмены из ЮАР, Новой Зеландии, Аргентины, Тонга, Молдавии, Латвии и Бенина, украшая собой российский чемпионат, который в этом сезоне является одним из самых интригующих за последние 10 лет. Федерация регби России уверена, что регби не может являться инструментом политических игр и приглашает болельщиков на российские стадионы, свободные от политических, расистских и иных предрассудков», — сказал генеральный директор и председатель правления Федерация регби России Станислав Дружинин.

Напомним, 20 июня в Грузии произошли столкновения после визита российских депутатов и, в частности, Сергеем Гавриловым, который во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента и начал говорить на русском языке. Представители Грузии восприняли негативно, спровоцировав антироссийские акции.

Что касается жеста Бродзели, то он соотносится с инцидентом, в результате которого пострадала грузинская гражданка, которой резиновой пулей выбило глаз.

Из-за антироссийских акций президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения с Грузией.

Выступивший с политическим жестом во время матча вместе с Бродзели Илуридзе позднее заявил, что за период его пребывания в России с ним «случилось много неприятных вещей».

В ответ на это экс-глава Федерации регби России Мамука Лосаберидзе сообщил, что теперь на территории Грузии «нецелесообразно проводить матчи с участием российской команды».

«После распада СССР сборные России и Грузии по регби ежегодно встречаются в рамках чемпионата Европы, и в тех случаях, когда матч проходит на территории Грузии, он всегда сопровождается крайне неуважительным отношением к игрокам сборной России и гимну России со стороны грузинских болельщиков. Уважение к сопернику — краеугольный камень нашей игры, однако в матчах с Грузией мы этого не наблюдаем. Грузинские болельщики регулярно освистывают нашу сборную, не встают и скандируют “Украина” во время исполнения гимна, выкрикивают враждебные лозунги, и всё это на битком забитом стадионе. Российские болельщики никогда не ведут себя так», — цитирует его News.ru.

Примечательно, что 21 августа в Тбилиси должен состояться товарищеский матч со сборной России. Однако, как утверждает RT, встреча находится под угрозой срыва из-за беспорядков, которые происходят на территории Грузии.