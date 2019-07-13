Женская сборная России по регби-7 обыграла шведок на квалификационном турнире к ОИ-2020

Встреча завершилась со счетом 29:0 в пользу россиянок. В следующем матче позднее в субботу сборная России сыграет против команды Германии. В другом матче группы В англичанки обыграли немок (59:0).

В Казани выступают 12 европейских команд, которые разделены на три группы. В группу А вошли сборные Франции, Польши, Молдавии и Италии. Сборные Испании, Ирландии, Румынии и Чехии выступают в группе С.