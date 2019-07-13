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16:20 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России по регби-7 досрочно вышла в плей-офф отборочного турнира ОИ

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Германии во втором матче группового этапа отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года и досрочно вышла в плей-офф. Соревнования проходят в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 53:0 в пользу россиянок. Ранее в субботу россиянки обыграли команду Швеции (29:0), в следующем матче российская сборная позднее в субботу сыграет с англичанками. В другом матче группы В сборная Англии обыграла шведок (50:0), таким образом, россиянки и англичанки набрали по шесть очков и досрочно обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

В Казани выступают 12 европейских команд, которые разделены на три группы. В группу А вошли сборные Франции, Польши, Молдавии и Италии. Сборные Испании, Ирландии, Румынии и Чехии выступают в группе С.

В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах. Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будет разыграна последняя путевка на Игры-2020.

Соревнования в Казани завершатся 14 июля.

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