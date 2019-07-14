Российские регбистки вышли в финальный раунд квалификации на Олимпиаду-2020

В матче за третье место в олимпийской квалификации француженки нанесли поражение испанкам со счетом 17:5.

Сборная Англии, как победитель квалификации, получила прямую путевку на Олимпиаду. Команды России и Франции сыграют в заключительном раунде отбора на Игры-2020, который пройдет летом следующего года и где будет разыграна последняя путевка в Токио.