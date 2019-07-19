Матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси не состоится
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Елена Дьячкова. Товарищеский матч между сборными России и Грузии по регби, который должен был пройти в Тбилиси 27 августа, не состоится, сообщается в релизе
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Елена Дьячкова. Товарищеский матч между сборными России и Грузии по регби, который должен был пройти в Тбилиси 27 августа, не состоится, сообщается в релизе
Как отмечается в релизе, федерация считает невозможным проведение игры в Тбилиси
«Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии и, в частности, в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране», — говорится в сообщении.
«В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, запланированного на 27 августа 2019 года в Тбилиси. Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии и считает необходимым напомнить, что одним из основополагающих принципов нашей игры является солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий», — отмечается в релизе.