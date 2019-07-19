Матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси не состоится

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в релизе, федерация считает невозможным проведение игры в Тбилиси из-за сложившейся в последнее время политической обстановки в Грузии.

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«Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии и, в частности, в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране», — говорится в сообщении.