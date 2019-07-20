Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал 2-го этапа ЧЕ
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 пробилась в ¼ финала второго этапа чемпионата Европы, который проходит в Харькове, с первого места в группе В.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Женская сборная России по регби-7 пробилась в ¼ финала второго этапа чемпионата Европы, который проходит в Харькове, с первого места в группе В.
Россиянки в субботу завершили групповой этап победой над командой Англии со счетом 34:7. Ранее российская сборная обыграла команды Бельгии (43:0) и Нидерландов (22:12).
В ¼ финала сборная России снова встретится с голландками, которые оказались лучшими среди занявших третьи места в своих группах.