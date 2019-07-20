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20 июля, источник: Sport24

На чемпионате России по пляжному регби случилась массовая драка с участием сборной Дагестана

В ходе матча чемпионата России по пляжному регби в Москве произошла массовая потасовка с участием спортсменов.

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Инцидент случился во время игры между московской командой «Слава» и сборной Дагестана. Один из игроков дагестанской команды бросил песком в лицо сопернику, после чего между ними вспыхнула драка. К ним тут же подключились партнеры по команде. Ожесточенную схватку регбистов долго не могли прервать ни судьи, ни другие участники турнира. О том, какие санкции будут наложены на драчунов, станет известно позднее.

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Чемпионат России по пляжному регби среди мужских и женских команд проходит 20—21 июля в центре пляжных видов спорта «Динамо». В мужском турнире принимают участие 19 команд, в женском — 8.

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