На чемпионате России по пляжному регби случилась массовая драка с участием сборной Дагестана

Инцидент случился во время игры между московской командой «Слава» и сборной Дагестана. Один из игроков дагестанской команды бросил песком в лицо сопернику, после чего между ними вспыхнула драка. К ним тут же подключились партнеры по команде. Ожесточенную схватку регбистов долго не могли прервать ни судьи, ни другие участники турнира. О том, какие санкции будут наложены на драчунов, станет известно позднее.