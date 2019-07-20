Российские регбисты уступили грузинам на этапе ЧЕ по регби-7 в Польше
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Грузии на этапе чемпионата Европы, который проходит в польском городе Лодзь.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Грузии на этапе чемпионата Европы, который проходит в польском городе Лодзь.
Россияне проиграли со счетом 17:22. Ранее в субботу сборная России проиграла немцам (17:19) и англичанам (17:24).
В воскресенье сборная России сыграет с командой Румынии.