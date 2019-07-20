Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20.07
Ростов
Спартак
22
Футбол. Премьер-лига
20.07
ЦСКА
Оренбург
21
Футбол. Первый дивизион
20.07
Балтика
Чайка
01
Футбол. Первый дивизион
20.07
Армавир
Нефтехимик
02
Футбол. Первый дивизион
20.07
Авангард К
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
20.07
Факел
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
20.07
Мордовия
Спартак-2
10
Футбол. Премьер-лига
20.07
Крылья Советов
Арсенал Т
23
Футбол. Первый дивизион
20.07
Текстильщик
Химки
14
Футбол. Премьер-лига
20.07
Уфа
Краснодар
23
Все события
Фоторепортажи
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
20 июля, источник: Спорт РИА Новости

Российские регбисты уступили грузинам на этапе ЧЕ по регби-7 в Польше

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Грузии на этапе чемпионата Европы, который проходит в польском городе Лодзь.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россияне проиграли со счетом 17:22. Ранее в субботу сборная России проиграла немцам (17:19) и англичанам (17:24).

В воскресенье сборная России сыграет с командой Румынии.

 Бывшая ученица Тутберидзе раскрыла секрет успеха Загитовой
Ослепительная возлюбленная лидера российских волейболистов (фото)
Потрясающий футбол в Ростове. «Спартак» пострадал от бывших
Акинфеев спас победу для ЦСКА. Сигурдссон забил супергол
Испугался отстранения? Месси извинился за обвинения в коррупции
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», проигрывая 2 мяча
Программа 2-го тура РПЛ завершится четырьмя воскресными матчами
Красота дня. Супруга Андре Шюррле из Казахстана (фото)
Голевая феерия и гол-шедевр: обзор матча «Крылья» - «Арсенал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь