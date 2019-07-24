Три регбиста дисквалифицированы до января за драку во время матча чемпионата России

В субботу ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что на матче чемпионата России по пляжному регби в Москве произошла массовая драка между игроками московского клуба «Слава» и сборной Дагестана. По словам источника, игроки дрались несколько минут, после чего их разняли тренеры и администраторы команд. Позднее главный тренер сборной республики и президент Федерации регби Дагестана Магомед Гаджимагомедов рассказал ТАСС, что массовой драки не было, в потасовке приняли участие только двое спортсменов.