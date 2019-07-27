В Москве проходит ЧЕ по пляжному регби. Рассказываем о клевом виде спорта, где Россия круче всех
Это очень зрелищно.
Это очень зрелищно.
В эти выходные Москва принимает третий чемпионат Европы по пляжному регби. Это молодой и привлекательный вид спорта, который достаточно сильно отличается от своего классического собрата и регби-7.
Главные особенности пляжного регби, кроме того, что игра проходит на песке:
1. Нет ворот, только зачетное поле. В связи с этим упрощен подсчет баллов — каждая удачная попытка оценивается в один балл;.
2. Количество игроков — от четырех до семи. На чемпионате Европы играют в формате «пять на пять»;.
3. Матч разделен на два тайма по пять минут. Нет, это не мало. Игра с полной отдачей на песке отнимает очень много сил. Тем более, что в один соревновательный день у тебя три матча.
Формат чемпионата Европы, который проходил в центре пляжных видов спорта «Динамо», прост. Соревнуются по восемь мужских и женских команд. В субботу — матчи группового этапа, в воскресенье —
Обе сборные России — действующие чемпионы Европы. Мужчины брали золото дважды, девушки в 2017-м в финале уступили Италии (5:6).
Кроме хозяев турнира свои команды на третий ЧЕ привезли Грузия, Белоруссия, Молдова, Латвия, Грузия, Италия. У Испании была только женская сборная, у Литвы — только мужская.
Пришедшие на матчи зрители участвовали в конкурсах, покупали регбийную атрибутику и даже пили пиво по флаерам. Правда, безалкогольное.
Было весело и внутри арены. В перерывах между играми болельщиков веселил барабанщик.
Обе сборные России легко уничтожили своих соперников. Мужчины обыграли Хорватию — 11:5, Австрию — 16:2 и Литву — 7:3. Женщины были сильнее Испании 7:1, Австрии 13:0 и Хорватии — 10:0.
Учитывая, что игра длится всего 10 минут, 16 и 13 попыток в зачетке австрийских команд выглядят
28 июля в 11.00 на стадионе «Динамо» начнутся игры