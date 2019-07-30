В пляжном регби России снова нет равных

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы по пляжному регби

Мужчины

Россия — Хорватия — 11:5. Россия — Австрия — 16:2. Россия — Литва — 7:3. Четвертьфинал. Россия — Молдавия — 9:2. Полуфинал. Россия — Литва — 8:5. Финал. Россия — Грузия — 7:4



Женщины

Россия — Испания — 7:1. Россия — Австрия — 13:0. Россия — Хорватия — 10:0. Четвертьфинал. Россия — Беларусь — 11:1. Полуфинал. Россия — Латвия — 6:2. Финал. Россия — Италия — 2:1.

И в мужском, и в женском турнирах победу одержали сборные России. Для женской сборной России эта уже третья кряду победа в турнире, мужчины второй год подряд не знают себе равных. Мужская сборная России выиграла все шемть матчей с разницей попыток 58−21. Женщины также были сильнее во всех встречах, разница попыток 49−5.

Финалы сложились наших команд по-разному для. Россиянки с большим трудом сломили сопротивление сборной Италии. Первый тайм закончился вничью 0:0, во второй половине итальянки открыли счет, но лучший игрок чемпионата Европы 2017 года Анастасия Кондрашова сравняла счет, приземлив мяч по правому краю. Кульминация встречи наступила на последней минуте основного времени матча. После удаления Ксении Поздеевой сборная России осталась в меньшинстве, но именно в этот момент россиянки совершили решающую попытку. Блестяще сыграла Анастасия Чиркова, которая взяла игру на себя и принесла нашей команде золотые медали!

Мужская сборная России не стала играть на нервах у своих болельщиков и уже в первом тайме финального матча против сборной Грузии сделала себе комфортную разницу в счете 3:0, которую сохранила до конца встречи — 7:4.

Лучшими игроками турнира стали игроки сборных России Ирина Волченкова («ЦОП-Москомспорта») и Николай Балесков («Слава»).

Доверие — оправдали

— Если говорить о результате, то я полностью им удовлетворен, — сказал главный тренер мужской сборной России Павел Калашкин. — Гораздо сложнее отстаивать титул, чем завоевывать новый. Приятно, что мужской и женской сборной России это удалось. Доверие, которое было оказано тренерским штабам сборных — мы полностью оправдали. Это радует! По сравнению с чемпионатом Европы 2018 года у нас в составе осталось 5 человек.

Из опытных игроков я отмечу Дениса Троценко и Петра Ботнараша. Денис сыграл очень большую роль в команде, стал этаким дядькой для молодых ребят, много помогал им и много подсказывал. За это я ему благодарен! В финале очень ярко сыграл Антон Софронов, который прилично прибавил после двух турниров во Франции и Нидерландах. В финале Антон наконец-то почувствовал уверенность и совершил три попытки.

Но лучшим игроком мы с тренером Максимом Саврасовым признали Николая Балескова, который безошибочно провел весь турнир. Николай однозначно стал лучшим защитником команды, в финале именно он открыл счет в матче с Грузией, проявив прекрасные индивидуальные качества. За год он здорово вырос как игрок, добился серьезного прогресса и сейчас является одним из лидеров сборной России.

В победе сомнений не было

— Команда справилась с поставленной задачей, — резюмировал главный тренер женской сборной России Максим Амонов. — За весь турнир мы пропустили всего пять попыток. Могу сказать, что я разделил команду на защитников и нападающий. Позаимствовал эту схему у французских пляжников. Самых опытных игроков я поставил в защиту, их задача была отзащищаться и идти отдыхать, чтобы нападение было всегда свежим, могло трезво оценить ситуацию и реализовать своё преимущество в скорости. На всех трёх сборах мы работали над правильной заменой, это очень важно уметь вовремя меняться. Как мы и говорили, итальянки приехали за победой, но в нашей команде случайных людей не было. Коллектив из опытных игроков, действующих лидеров, молодых и голодных, не мог позволить себе проиграть. В победе команды у меня сомнений не было. Что касается самого турнира, то это лучшее его проведение, организаторы постарались на славу. За что им огромное спасибо!