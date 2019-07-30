В пляжном регби России снова нет равных
В Москве в центре пляжных видов спорта «Динамо»
В Москве в центре пляжных видов спорта «Динамо»
Чемпионат Европы по пляжному регби
Мужчины
Россия — Хорватия — 11:5. Россия — Австрия — 16:2. Россия — Литва — 7:3. Четвертьфинал. Россия — Молдавия — 9:2. Полуфинал. Россия — Литва — 8:5. Финал. Россия — Грузия — 7:4
Женщины
Россия — Испания — 7:1. Россия — Австрия — 13:0. Россия — Хорватия — 10:0. Четвертьфинал. Россия — Беларусь — 11:1. Полуфинал. Россия — Латвия — 6:2. Финал. Россия — Италия — 2:1.
И в мужском, и в женском турнирах победу одержали сборные России. Для женской сборной России эта уже третья кряду победа в турнире, мужчины второй год подряд не знают себе равных. Мужская сборная России выиграла все шемть матчей с разницей попыток 58−21. Женщины также были сильнее во всех встречах, разница попыток 49−5.
Финалы сложились наших команд
Мужская сборная России не стала играть на нервах у своих болельщиков и уже в первом тайме финального матча против сборной Грузии сделала себе комфортную разницу в счете 3:0, которую сохранила до конца встречи — 7:4.
Лучшими игроками турнира стали игроки сборных России Ирина Волченкова («ЦОП-Москомспорта») и Николай Балесков («Слава»).
— Если говорить о результате, то я полностью им удовлетворен, — сказал главный тренер мужской сборной России Павел Калашкин. — Гораздо сложнее отстаивать титул, чем завоевывать новый. Приятно, что мужской и женской сборной России это удалось. Доверие, которое было оказано тренерским штабам сборных — мы полностью оправдали. Это радует! По сравнению с чемпионатом Европы 2018 года у нас в составе осталось 5 человек.
Из опытных игроков я отмечу Дениса Троценко и Петра Ботнараша. Денис сыграл очень большую роль в команде, стал этаким дядькой для молодых ребят, много помогал им и много подсказывал. За это я ему благодарен! В финале очень ярко сыграл Антон Софронов, который прилично прибавил после двух турниров во Франции и Нидерландах. В финале Антон
Но лучшим игроком мы с тренером Максимом Саврасовым признали Николая Балескова, который безошибочно провел весь турнир. Николай однозначно стал лучшим защитником команды, в финале именно он открыл счет в матче с Грузией, проявив прекрасные индивидуальные качества. За год он здорово вырос как игрок, добился серьезного прогресса и сейчас является одним из лидеров сборной России.
— Команда справилась с поставленной задачей, — резюмировал главный тренер женской сборной России Максим Амонов. — За весь турнир мы пропустили всего пять попыток. Могу сказать, что я разделил команду на защитников и нападающий. Позаимствовал эту схему у французских пляжников. Самых опытных игроков я поставил в защиту, их задача была отзащищаться и идти отдыхать, чтобы нападение было всегда свежим, могло трезво оценить ситуацию и реализовать своё преимущество в скорости. На всех трёх сборах мы работали над правильной заменой, это очень важно уметь вовремя меняться. Как мы и говорили, итальянки приехали за победой, но в нашей команде случайных людей не было. Коллектив из опытных игроков, действующих лидеров, молодых и голодных, не мог позволить себе проиграть. В победе команды у меня сомнений не было. Что касается самого турнира, то это лучшее его проведение, организаторы постарались на славу. За что им огромное спасибо!
— К чемпионату Европы мы готовились целенаправленно, проделав большую работу на сборах, — сказал Николай Балесков. — В команде понимали, что нам нужно показать максимальный результат и порадовать болельщиков, которые пришли болеть за нас в эти выходные. Флаги на трибунах и поддержка сборной очень помогала, поэтому на каждую игру мы выходили с особым настроем и эмоциями. Для меня это был первый чемпионат Европы по пляжному регби. Удалось достойно проявить себя, получить кайф от игры и организации турнира.