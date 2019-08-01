Российские регбисты 12 августа сыграют со сборной премьер-лиги
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Елена Дьячкова. Сборная России по регби проведет 12 августа в Москве товарищескую игру со сборной клубов регбийной
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Елена Дьячкова. Сборная России по регби проведет 12 августа в Москве товарищескую игру со сборной клубов регбийной
В сборную клубов вошли игроки основных составов столичной «Славы», «ВВА-Подмосковья» и краснодарской «Кубани». Игра пройдет на стадионе «Слава», она входит в план подготовки национальной команды к Кубку мира в Японии.
Вход для болельщиков на матч будет свободным. По окончании встречи предусмотрены автограф- и фотосессии с игроками обеих команд.