Российские регбисты 12 августа сыграют со сборной премьер-лиги

Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Штурм
Хеугесунн
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Флора
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Стяуа
Алашкерт
00
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
ХБ Торсхавн
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Тр
Локомотив Пл
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпия Л
Йени Малатьяспор
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Гзира Юнайтед
Вентспилс
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Эсбьерг
Шахтер С
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец
Валюр
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бреннбю
Лехия
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Прогрес
Рейнджерс
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф
Партизани
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лиепая
Норчепинг
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мальме
Домжале
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вадуц
Фехервар
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Нефтчи
Арсенал Т
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо Тб
Габала
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Клаксвик
Люцерн
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зриньски
Утрехт
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атромитос А
ДАК
32
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Яблонец
Пюник
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Маккаби Хайфа
Страсбур
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕЛ
Арис
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аполлон
Шэмрок Роверс
21
Футбол. Еврокубки
доп. время
Университатя Кр
Гонвед
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Витория Гимарайнш
Женесс Эш
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
22:15
Стьярнан
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
19:30
Рига
Пяст
21
Футбол. Еврокубки
19:30
Левски
АЕК Л
04
Футбол. Еврокубки
19:30
Дебрецен
Торино
14
Футбол. Еврокубки
19:30
Хеккен
АЗ
03
Футбол. Еврокубки
19:00
КуПС
Легия
00
Футбол. Еврокубки
19:00
Заря Лг
Будучност
10
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул
Гент
21
Футбол. Еврокубки
17:30
Кайрат
Хапоэль Беэр-Шева
11
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Санта-Колома
41
Футбол. Еврокубки
17:00
Ордабасы
Млада-Болеслав
23
Все события
Фоторепортажи
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
19:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские регбисты 12 августа сыграют со сборной премьер-лиги

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Елена Дьячкова. Сборная России по регби проведет 12 августа в Москве товарищескую игру со сборной клубов регбийной премьер-лиги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации регби России (ФРР).

Наверх

В сборную клубов вошли игроки основных составов столичной «Славы», «ВВА-Подмосковья» и краснодарской «Кубани». Игра пройдет на стадионе «Слава», она входит в план подготовки национальной команды к Кубку мира в Японии.

Вход для болельщиков на матч будет свободным. По окончании встречи предусмотрены автограф- и фотосессии с игроками обеих команд.

 'Узнав, папа бросил трубку': история любви Артемия Панарина и Алисы Знарок
Выглядит как бомж: где сейчас экс-футболисты сборной России
Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»
«Арсенал» объявил о трансфере за рекордную сумму в истории клуба
Устюгов проиграл летний марафон. Почему норвежцы его боятся
Широков: «Спартак» вряд ли найдет игрока уровня Широкова
Овечкин — об окончании карьеры, Трампе и интервью Панарина
«Нефтчи» играет с «Арсеналом» в Лиге Европы (трансляция)
Карпин стал тренером месяца в Российской премьер-лиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь