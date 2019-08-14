Объявлен состав сборной России по регби на товарищеский матч против команды Италии

Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет 17 августа в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (Италия). Всего в состав вошли 32 спортсмена: Василий Артемьев, Азамат Битиев, Игорь Галиновский, Андрей Гарбузов, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Богдан Федотко (все — «Красный Яр»), Герман Годлюк, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Евгений Матвеев, Дмитрий Перов, Андрей Поливалов, Владимир Подрезов, Владислав Созонов (все — «ВВА-Подмосковье»), Евгений Елгин, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин, Станислав Сельский, Денис Симпликевич (все — «Енисей-СТМ»), Никита Вавилин, Сергей Чернышев (оба — «Слава»), Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко, Роман Ходин (все — «Кубань»), Андрей Остриков («Гренобль», Франция), Валерий Морозов («Сейл Шаркс», Англия), Сергей Янюшкин («Локомотив-Пенза»), Антон Сычев («Металлург»).

Команда отправится в Италию 15 августа. После матча сборная России еще на неделю останется в Италии, где продолжит подготовку к Кубку мира и проведет несколько совместных тренировок с командой «Дзебре».

Ранее сборная России провела товарищескую встречу против команды премьер-лиги, в которой одержала победу со счетом 40:0.

19 июля Федерация регби России (ФРР) объявила об отмене товарищеского матча с командой Грузии, который был запланирован на 27 августа в Тбилиси. Причиной отмены встречи послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией.