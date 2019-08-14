Объявлен состав сборной России по регби на товарищеский матч против команды Италии
ТАСС, 14 августа. Главный тренер мужской сборной России по регби Лин Джонс объявил состав команды на товарищеский матч против итальянцев. Об этом в среду сообщила
ТАСС, 14 августа. Главный тренер мужской сборной России по регби Лин Джонс объявил состав команды на товарищеский матч против итальянцев. Об этом в среду сообщила
Матч пройдет 17 августа в Сан-Бенедетто-дель-Тронто (Италия). Всего в состав вошли 32 спортсмена: Василий Артемьев, Азамат Битиев, Игорь Галиновский, Андрей Гарбузов, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Богдан Федотко (все — «Красный Яр»), Герман Годлюк, Герман Давыдов, Виталий Живатов, Евгений Матвеев, Дмитрий Перов, Андрей Поливалов, Владимир Подрезов, Владислав Созонов (все — «ВВА-Подмосковье»), Евгений Елгин, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин, Станислав Сельский, Денис Симпликевич (все — «Енисей-СТМ»), Никита Вавилин, Сергей Чернышев (оба — «Слава»), Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко, Роман Ходин (все — «Кубань»), Андрей Остриков («Гренобль», Франция), Валерий Морозов («Сейл Шаркс», Англия), Сергей Янюшкин («Локомотив-Пенза»), Антон Сычев («Металлург»).
Команда отправится в Италию 15 августа. После матча сборная России еще на неделю останется в Италии, где продолжит подготовку к Кубку мира и проведет несколько совместных тренировок с командой «Дзебре».
Ранее сборная России провела товарищескую встречу против команды
19 июля Федерация регби России (ФРР) объявила об отмене товарищеского матча с командой Грузии, который был запланирован на 27 августа в Тбилиси. Причиной отмены встречи послужила напряженная политическая обстановка в Грузии
Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии, первый матч российские регбисты проведут против хозяев турнира 20 сентября.