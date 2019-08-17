Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.08
Леганес
Осасуна
01
Футбол. Зарубежный
17.08
Вильярреал
Гранада
44
Футбол. Зарубежный
17.08
Тулуза
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
17.08
Метц
Монако
30
Футбол. Зарубежный
17.08
Ним
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
17.08
Бордо
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
17.08
Амьен
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
17.08
Мальорка
Эйбар
21
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Факел
Футбол. Зарубежный
17.08
Валенсия
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
17.08
Боруссия М
Шальке-04
00
Футбол. Премьер-лига
17.08
Зенит
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
17.08
Нант
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
17.08
Сельта
Реал
13
Футбол. Зарубежный
17.08
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17.08
Астон Вилла
Борнмут
12
Футбол. Зарубежный
17.08
Эвертон
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
17.08
Саутгемптон
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
17.08
Норвич
Ньюкасл Юнайтед
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
17.08
Тамбов
Краснодар
02
Футбол. Зарубежный
17.08
Боруссия Д
Аугсбург
51
Футбол. Зарубежный
17.08
Байер
Падерборн
32
Футбол. Зарубежный
17.08
Вольфсбург
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
17.08
Вердер
Фортуна Д
13
Футбол. Зарубежный
17.08
Фрайбург
Майнц
30
Футбол. Зарубежный
17.08
Арсенал
Бернли
21
Футбол. Премьер-лига
17.08
Урал
Крылья Советов
13
Все события
Фоторепортажи
23Рецепт побед Валерия Газзаева
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
17 августа, источник: Спорт РИА Новости

Российские регбисты проиграли Италии в рамках подготовки к Кубку мира-2019

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по регби потерпела поражение от команды Италии в тестовом матче.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в городе Сан-Бенедетто-дель-Тронто, завершилась со счетом 85:15 (38:8) в пользу итальянцев.

Для обеих сборных эта игра стала этапом подготовки к Кубку мира, который пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.

 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Названы причины падения с балкона свидетеля по делу Мамаева и Кокорина
Фанаты «Зенита» ответили ОМОНу строчкой Цоя, а клуб потерял очки
Триллер на «Этихаде». «Тоттенхэм» — самый везучий клуб в мире
Матч «Динамо» — «Локомотив» и еще две игры продолжат 6-й тур РПЛ
«Краснодар» одержал четвертую победу в РПЛ
Развязка близка: вернется ли Неймар в «Барселону»
Воспитанник ПСЖ ярко дебютировал за «Спартак». Пока — в дубле
Открыто дело на тренера сборной России за скандальный жест
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь