Российские регбисты проиграли Италии в рамках подготовки к Кубку мира-2019
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по регби потерпела поражение от команды Италии в тестовом матче.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по регби потерпела поражение от команды Италии в тестовом матче.
Встреча, прошедшая в субботу в городе Сан-Бенедетто-дель-Тронто, завершилась со счетом 85:15 (38:8) в пользу итальянцев.
Для обеих сборных эта игра стала этапом подготовки к Кубку мира, который пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.