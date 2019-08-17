Российские регбисты проиграли Италии в рамках подготовки к Кубку мира-2019

Встреча, прошедшая в субботу в городе Сан-Бенедетто-дель-Тронто, завершилась со счетом 85:15 (38:8) в пользу итальянцев.

Для обеих сборных эта игра стала этапом подготовки к Кубку мира, который пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.