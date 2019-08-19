Сборная России проиграла участнику Кубка мира

Источник: Спорт-Экспресс

Использовать для сопоставления сил регбийных сборных России и Италии обратный пример из хоккея с шайбой давно стало общим местом. Но, пожалуй, основания для этого по-прежнему есть — особенно если вспомнить, что на хоккейном ЧМ-2019 «красная машина» отгрузила в ворота «адзурри» десять безответных шайб.

В игре с овальным мячом итальянцы, безусловно, преуспели больше — и вообще, и чем россияне, а потому на принципиальном уровне исход тест-матча 17 августа вопросов не вызывал. Главное было понять, как подопечные Лина Джонса будут выглядеть в противостоянии с командой, имеющей немалый опыт выступления в Кубке Шести наций и регулярных встреч с соперниками из Южного полушария.

Дебют выглядел не так плохо: «медведи» даже первыми повели в счете после точного штрафного Рамиля Гайсина на третьей минуте. Правда, хозяева поля быстро организовали ответ — уже на восьмой состоялась их первая попытка, а потом еще одна — на шестнадцатой. И тот факт, что спустя еще две минуты прорыв Остроушко по центру завершился приземлением мяча по краю в исполнении Кирилла Голосницкого, внушал определенный оптимизм, тем более что комбинация получилась очень красивая.

Увы, до перерыва очки набирали только итальянцы, причем бросалось в глаза, что они быстрее, подвижнее и при этом лучше видят дыры в обороне российской сборной. Где-то хватало вполне стандартных наработок по схеме «коридор-мол-попытка», где-то бросалось в глаза наличие принципиально иного игрового опыта. Так что к перерыву наша команда проигрывала уже 8:38, и это опять же не обязательно было считать разгромом — но если бы речь шла об итоге игры в целом. А впереди был еще и второй тайм.

После того, как миновала шестидесятая минута, сборная Италии уже вела 64:8 и по большей части занималась отработкой игровых связей на будущее. Впрочем, россиянам тоже было над чем поработать — в том числе над упорством и психологической устойчивостью к крупному счету, а он на 74-й минуте счет стал 78:8 — жестокая проверка на способность бороться вопреки обстоятельствам.