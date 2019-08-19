Сборная России проиграла участнику Кубка мира
В матче с Италией россияне прошли жесткую проверку на способность бороться вопреки обстоятельствам.
В матче с Италией россияне прошли жесткую проверку на способность бороться вопреки обстоятельствам.
Использовать для сопоставления сил регбийных сборных России и Италии обратный пример из хоккея с шайбой давно стало общим местом. Но, пожалуй, основания для этого
В игре с овальным мячом итальянцы, безусловно, преуспели больше — и вообще, и чем россияне, а потому на принципиальном уровне исход
Дебют выглядел не так плохо: «медведи» даже первыми повели в счете после точного штрафного Рамиля Гайсина на третьей минуте. Правда, хозяева поля быстро организовали ответ — уже на восьмой состоялась их первая попытка, а потом еще одна — на шестнадцатой. И тот факт, что спустя еще две минуты прорыв Остроушко по центру завершился приземлением мяча по краю в исполнении Кирилла Голосницкого, внушал определенный оптимизм, тем более что комбинация получилась очень красивая.
Увы, до перерыва очки набирали только итальянцы, причем бросалось в глаза, что они быстрее, подвижнее и при этом лучше видят дыры в обороне российской сборной.
После того, как миновала шестидесятая минута, сборная Италии уже вела 64:8 и по большей части занималась отработкой игровых связей на будущее. Впрочем, россиянам тоже было над чем поработать — в том числе над упорством и психологической устойчивостью к крупному счету, а он на 74-й минуте счет стал 78:8 — жестокая проверка на способность бороться вопреки обстоятельствам.
К чести наших регбистов, стоит отметить, что они не сдались и продолжали атаковать. Эти усилия увенчались успехом: на 78-й минуте Богдан Федотко приземлил мяч в зачетном поле, а Юрий Кушнарев добавил еще два очка. Увы, точку в этом матче поставили все же хозяева поля, которые установили окончательный счет — 85:15. 27 августа команда Лина Джонса пройдет еще одну проверку в игре с клубом «Джерси Ред».