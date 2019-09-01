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1 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Назван состав сборной России на Кубок мира по регби в Японии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс определился с составом команды на Кубок мира, который пройдет в Японии, сообщается на официальном сайте Федерации регби России.

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Источник: РИА "Новости"

В окончательную заявку на турнир вошел 31 игрок. Полностью состав выглядит следующим образом:

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Василий Артемьев, Азамат Битиев, Игорь Галиновский, Андрей Гарбузов, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Богдан Федотко (все — «Красный Яр», Красноярск), Герман Давыдов, Виталий Живатов, Евгений Матвеев, Дмитрий Перов, Андрей Поливалов, Владимир Подрезов, Владислав Созонов (все «ВВА-Подмосковье»), Евгений Елгин, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин, Станислав Сельский, Денис Симпликевич (все — «Енисей-СТМ», Красноярск), Никита Вавилин, Сергей Чернышев (оба — «Слава», Москва), Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко, Роман Ходин (все — «Кубань»), Андрей Остриков («Гренобль», Франция) Валерий Морозов («Сейл Шаркс», Англия), Сергей Янюшкин («Локомотив-Пенза»), Антон Сычев («Металлург», Новокузнецк).

Для восьми игроков из текущего состава это будет второй Кубок мира.

Турнир стартует в Токио 20 сентября матчем между сборными Японии и России. Помимо этого российские регбисты сыграют с командами Самоа, Шотландии и Ирландии. В Японию российская команда вылетит 9 сентября.

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