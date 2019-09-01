Российские регбистки взяли бронзу на первенстве Европы до 18 лет по регби-7
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Женская сборная России стала бронзовым призером первенства Европы по регби-7 среди игроков не старше 18 лет, который завершился в Польше.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Женская сборная России стала бронзовым призером первенства Европы по регби-7 среди игроков не старше 18 лет, который завершился в Польше.
Россиянки дошли на турнире до полуфинала, где уступили сборной Англии со счетом 10:32, а после в матче за третье место переиграли команду Уэльса со счетом 19:12.
Победительницами первенства Европы стали регбистки сборной Франции, победившие в финале англичанок со счетом 29:10.