Российские регбисты представили форму национальной сборной на Кубок мира

В презентации формы приняли участие генеральный директор и председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин, а также игроки национальной команды Герман Давыдов, Никита Вавилин и Василий Артемьев.

Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии.