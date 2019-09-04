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14:48 (мск), источник: ТАСС

Российские регбисты представили форму национальной сборной на Кубок мира

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Федерация регби России в среду представила форму, в которой национальная команда будет выступать на Кубке мира в Японии.

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В презентации формы приняли участие генеральный директор и председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин, а также игроки национальной команды Герман Давыдов, Никита Вавилин и Василий Артемьев.

Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии.

Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.

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