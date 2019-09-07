Сборная России по регби проиграла ирландскому «Коннахту» в товарищеском матче

«Коннахт» основан в 1885 году, он является одним из четырех профессиональных клубов Ирландии и принимает участие в Pro14 — ежегодном клубном турнире, в котором выступают команды из Ирландии, Италии, Уэльса, Шотландии и ЮАР. В прошлом сезоне «Коннахт» занял третье место в группе А и вышел в плей-офф турнира, где проиграл в четвертьфинале ирландскому «Ульстеру» (13:21). В сезоне-2015/16 «Коннахт» стал победителем турнира (в том сезоне в розыгрыше принимали участие 12 команд).