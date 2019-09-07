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7 сентября, источник: ТАСС

Сборная России по регби проиграла ирландскому «Коннахту» в товарищеском матче

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби проиграла со счетом 14:42 ирландскому клубу «Коннахт» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина».

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Этот матч стал последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира.

«Коннахт» основан в 1885 году, он является одним из четырех профессиональных клубов Ирландии и принимает участие в Pro14 — ежегодном клубном турнире, в котором выступают команды из Ирландии, Италии, Уэльса, Шотландии и ЮАР. В прошлом сезоне «Коннахт» занял третье место в группе А и вышел в плей-офф турнира, где проиграл в четвертьфинале ирландскому «Ульстеру» (13:21). В сезоне-2015/16 «Коннахт» стал победителем турнира (в том сезоне в розыгрыше принимали участие 12 команд).

Кубок мира стартует 20 сентября в Японии. В матче открытия турнира сборная России встретится с хозяевами. Также сборная России сыграет на групповом этапе с командами Ирландии, Самоа и Шотландии.

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