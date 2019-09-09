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19:19 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по регби вылетела на Кубок мира в Японию

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная России по регби вылетела в Японию, где пройдут матчи Кубка мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России.

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Источник: РИА "Новости"

Российская команда прибудет в Токио, где 20 сентября в матче открытия турнира сыграет со сборной Японии. Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии.

Сборная России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, заняв последнее место в группе и не сумев побороться за награды.

Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября.

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