Сборная России по регби вылетела на Кубок мира в Японию

Источник: РИА "Новости"

Российская команда прибудет в Токио, где 20 сентября в матче открытия турнира сыграет со сборной Японии. Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии.

Сборная России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, заняв последнее место в группе и не сумев побороться за награды.