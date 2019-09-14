В Японии прошла торжественная церемония приветствия сборной России по регби

Источник: РИА "Новости"

Церемония состоялась в зале приемов «Сакура» в японском городе Сайтама. Десятки японских школьников с российскими флажками дружно приветствовали российских спортсменов, которым на следующей неделе в матче открытия предстоит встретиться с хозяевами турнира. В ходе приветственной церемонии перед сборной России выступил местный ансамбль игры на японских барабанах тайко под названием «Биение сердца». «Пусть их игра зарядит вас энергией и силой перед предстоящими соревнованиями», — отметила ведущая церемонии.

По словам представителей администрации Сайтамы, в городе по случаю участия сборной России в Кубке мира будет организован специальный фестиваль, который познакомит местных жителей с культурой России и русской кухней. «Надеемся, что это позволит нашим жителям лучше узнать Россию, которая является соседом нашей страны», — отметил представитель городской администрации.

Игроком сборной России были вручены медали и кепки участников Кубка мира. Капитан российской команды Василий Артемьев также принял участие в церемонии закрашивания глаза «Дарумы» — японской традиционной куклы-неваляшки. Считается, что если закрасить один глаз «Дарумы», думая о сокровенном желании, оно обязательно сбудется, после чего нужно будет закрасить второй глаз куклы. «Я уверен, что все члены нашей сборной знают, чего мы хотим, и мы постоянно держим эту мысль в голове», — отметил он.

Сборная России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, заняв последнее место в группе и не сумев побороться за награды.