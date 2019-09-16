Кубок России по регби-7: почти без сюрпризов

Источник: Спорт-Экспресс

Вопрос состоял в том, кто какой состав пришлет в столицу — с поправкой на то, что профессиональные клубы могли заявлять игроков не старше 23 лет.

Сразу стало ясно, что новоиспеченный чемпион России по реби-7 — «Локомотив» — серьезных задач перед собой не ставит: с берегов Суры в первопрестольную делегировали молодежь, которая хоть и бодалась, но не смогла одержать ни одной победы. Итог — 12 место, а предпоследнее досталось столичному «Динамо». Девятое заняла «Сибирь», в решающем матче не оставившей шансов нижегородскому «Адмиралу», перед этим выбившему пензенцев (12:7).

Московское «Торпедо», которое тоже записало себе в актив победу над чемпионами, финишировало седьмым: для этого пришлось повозиться со сборной Липецкой области (24:17). Матч за пятое место свел действующего обладателя трофея, «Нарвскую заставу», и столичных армейцев. Подопечные Эндрю Кёртейна добились победы благодаря единственной попытке и реализации — 7:0.

Игра за третье место получилась очень боевой. Было вполне очевидно, что фаворитом является «ВВА-Подмосковье», однако имелись весомые поводы предполагать, что «Металлург», который последние годы заметно вырос в «семерке», сможет оказать серьезное сопротивление. И сценарий оказался вполне увлекательным: «военлеты» первыми повели в счете, вскоре получили симметричный ответ, но все же смогли уйти на перерыв лидерами — 12:7. Во втором тайме «ВВА-Подмосковью» удалось увеличить отрыв, однако новокузнецкая команда не сдавалась и смогла сократить отставание до интригующего — 17:14, и это были ее последние очки на турнире. Итог — победа монинцев 27:14.

Еще более увлекательным выдался финал, который свел «Кубань» и «Славу». Столичная команда, разумеется, жаждала победы и в первом тайме сделала убедительную заявку, поведя 12:0. Правда, незадолго до перерыва южане смогли подобраться на расстояние одной попытки, а во второй половине встречи накал достиг максимума: игроки краснодарской команды восстановили равновесие, затем вышли вперед, но «желто-красные» предельно обострили ситуацию — 19:19. Однако бросалось в глаза, что «славяне» подустали и не силах противостоять сочетанию молодого задора и опыта своих соперников, которые выиграли 26:19 и в очередной раз увезли Кубок России в Краснодар.