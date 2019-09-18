Штаб сборной России по регби огласил состав на матч открытия Кубка мира в Японии

Источник: РИА "Новости"

14 сентября сборная России прилетела в Японию. Матч открытия турнира пройдет в Токио 20 сентября, начало — 13:45 мск. Кубок мира завершится 2 ноября.

Для капитана сборной России Василия Артемьева предстоящий матч станет 90-м в составе национальной команды. Рекордсменом по количеству игр за национальную команду является Юрий Кушнарев, для которого игра с японцами станет 112-й в карьере.

Полный состав выглядит следующим образом: Валерий Морозов, Станислав Сельский, Кирилл Готовцев, Андрей Остриков, Богдан Федотко, Виталий Живатов, Тагир Гаджиев, Никита Вавилин, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Кирилл Голосницкий, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Герман Давыдов и Артемьев. Запасными на матч заявлены Евгений Матвеев, Андрей Поливалов, Азамат Битиев, Андрей Гарбузов, Антон Сычев, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин и Владислав Созонов.

Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.