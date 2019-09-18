Штаб сборной России по регби огласил состав на матч открытия Кубка мира в Японии
ТАСС, 18 сентября. Тренерский штаб огласил состав сборной России на стартовый матч Кубка мира по регби против команды Японии. Об этом сообщила
ТАСС, 18 сентября. Тренерский штаб огласил состав сборной России на стартовый матч Кубка мира по регби против команды Японии. Об этом сообщила
14 сентября сборная России прилетела в Японию. Матч открытия турнира пройдет в Токио 20 сентября, начало — 13:45 мск. Кубок мира завершится 2 ноября.
Для капитана сборной России Василия Артемьева предстоящий матч станет 90-м в составе национальной команды. Рекордсменом по количеству игр за национальную команду является Юрий Кушнарев, для которого игра с японцами станет 112-й в карьере.
Полный состав выглядит следующим образом: Валерий Морозов, Станислав Сельский, Кирилл Готовцев, Андрей Остриков, Богдан Федотко, Виталий Живатов, Тагир Гаджиев, Никита Вавилин, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Кирилл Голосницкий, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Герман Давыдов и Артемьев. Запасными на матч заявлены Евгений Матвеев, Андрей Поливалов, Азамат Битиев, Андрей Гарбузов, Антон Сычев, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин и Владислав Созонов.
Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.
Команда России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.