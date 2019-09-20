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14:11 (мск), источник: ТАСС

Принц Японии Акисино объявил Кубок мира по регби открытым

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Кубка мира по регби состоялась в пятницу в Токио на стадионе «Адзиномото» перед матчем между сборными Японии и России. Турнир объявил открытым наследный принц Акисино (Фумихито), брат императора Японии Нарухито.

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Источник: AP 2019

Кубок мира пройдет в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.

Церемония продлилась около 20 минут. Во время нее в символическом виде были отражены история и культура Японии, а также представлены города, в которых пройдет турнир, рассказана история Кубка мира и его победителей. В церемонии открытия также принял участие глава Международной федерации регби (World Rugby) Билл Бимонт.

Соревновательная программа турнира откроется в пятницу в Токио матчем между сборными России и Японии (начало — 13:45 мск). Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные по итогам группового этапа.

Кубок мира проходит раз в четыре года. Победителем турнира в 2015 году в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Кубок мира завершится 2 ноября.

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