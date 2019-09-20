Принц Японии Акисино объявил Кубок мира по регби открытым

Источник: AP 2019

Кубок мира пройдет в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.

Церемония продлилась около 20 минут. Во время нее в символическом виде были отражены история и культура Японии, а также представлены города, в которых пройдет турнир, рассказана история Кубка мира и его победителей. В церемонии открытия также принял участие глава Международной федерации регби (World Rugby) Билл Бимонт.

Соревновательная программа турнира откроется в пятницу в Токио матчем между сборными России и Японии (начало — 13:45 мск). Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные по итогам группового этапа.