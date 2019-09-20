Регбисты сборной России уступили Японии в матче открытия Кубка мира
ТОКИО, 20 сен — РИА Новости. Регбисты сборной России уступили команде Японии в матче открытия Кубка мира, который проходит в Японии.
ТОКИО, 20 сен — РИА Новости. Регбисты сборной России уступили команде Японии в матче открытия Кубка мира, который проходит в Японии.
Встреча группы А, прошедшая в Токио, завершилась со счетом 30:10 в пользу хозяев турнира. В составе сборной России одну попытку занес Кирилл Голосницкий, реализация и штрафной на счету Юрия Кушнарева.
Голосницкий отличился в матче на четвертой минуте, став автором самой быстрой попытки в матчах открытия Кубков мира.
Сборная России в следующем матче турнира 24 сентября встретится с командой Самоа.