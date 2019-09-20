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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Регбисты сборной России уступили Японии в матче открытия Кубка мира

ТОКИО, 20 сен — РИА Новости. Регбисты сборной России уступили команде Японии в матче открытия Кубка мира, который проходит в Японии.

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Источник: AP 2019

Встреча группы А, прошедшая в Токио, завершилась со счетом 30:10 в пользу хозяев турнира. В составе сборной России одну попытку занес Кирилл Голосницкий, реализация и штрафной на счету Юрия Кушнарева.

Голосницкий отличился в матче на четвертой минуте, став автором самой быстрой попытки в матчах открытия Кубков мира.

Сборная России в следующем матче турнира 24 сентября встретится с командой Самоа.

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